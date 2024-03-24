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غوتيريش: أدعو إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة فورا ودون شروط وإنهاء المعاناة في القطاع

Lebanon 24
24-03-2024 | 07:24
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