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الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تطالب الآن بالإخلاء الكامل للطاقم الطبي والمرضى والنازحين من مقر مستشفى الأمل (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
24-03-2024
|
07:58
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