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رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان لـmtv: جعجع كان واقعياً خلال لقائه مع سفراء اللجنة الخماسية وكان واضحاً وصريحاً حول المطلوب في هذه المرحلة

Lebanon 24
24-03-2024 | 09:08
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