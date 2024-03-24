رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان لـmtv: جعجع كان واقعياً خلال لقائه مع سفراء اللجنة الخماسية وكان واضحاً وصريحاً حول المطلوب في هذه المرحلة

Lebanon 24