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حماس: توسيع العدو حربه الفاشية على قطاع الصحة والمستشفيات في غزة يؤكد إصراره على مواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا (الجزيرة)

Lebanon 24
24-03-2024 | 09:39
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