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حكومة غزة: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 150 في محيط مجمع الشفاء (الشرق)

Lebanon 24
24-03-2024 | 11:44
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