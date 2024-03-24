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وزارة الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم صاروخي من أوكرانيا واعتراض وتدمير 22 صاروخاً لراجمات "فامباير" في أجواء مقاطعة بيلغورود (الميادين)

Lebanon 24
24-03-2024 | 11:48
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