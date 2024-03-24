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سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة مطار خراب الجير الأميركية في المالكية بريف الحسكة الشمالي (الميادين)

Lebanon 24
24-03-2024 | 12:27
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