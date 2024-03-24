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السلطات الإسرائيلية تبلغ الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على أي من قوافل الغذاء من أونروا إلى شمال غزة (عربي21)

Lebanon 24
24-03-2024 | 12:30
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