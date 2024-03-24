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الإليزيه: أي تهجير قسري للفلسطينيين يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي (العربية)

Lebanon 24
24-03-2024 | 13:43
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