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ماكرون يشدد على ضرورة التحرك نحو الحل الدبلوماسي وتجنب أي تصعيد بين إسرائيل ولبنان

Lebanon 24
24-03-2024 | 14:04
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