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مصادر إسرائيلية: استعداد إسرائيلي للنظر في السماح بعودة تدريجية لأكثر من 2000 مدني فلسطيني يوميا إلى شمال غزة بعد بدء إطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
24-03-2024 | 14:20
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