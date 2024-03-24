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رئيسة وزراء ايطاليا ستزور الكتبية الايطالية في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل على أن تعقد بضع لقاءات في بيروت خلال إقامتها التي تستمر 24 ساعة (الجديد)

Lebanon 24
24-03-2024 | 14:23
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