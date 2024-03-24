رئيسة وزراء ايطاليا ستزور الكتبية الايطالية في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل على أن تعقد بضع لقاءات في بيروت خلال إقامتها التي تستمر 24 ساعة (الجديد)

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