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إعلام إسرائيلي عن مسؤولين: إسرائيل وافقت خلال المفاوضات على إطلاق سراح 700 أسير فلسطيني

Lebanon 24
24-03-2024 | 14:25
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