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الخارجية الفلسطينية: قرار الاحتلال منع الأونروا من العمل شمال غزة تعميق للمجاعة وتصفية لحقوق اللاجئين

Lebanon 24
24-03-2024 | 14:49
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