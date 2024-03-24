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فاينانشيال تايمز: أميركا واليابان تعتزمان إجراء أكبر تحديث على معاهدة الدفاع المشترك (الشرق)
Lebanon 24
24-03-2024
|
14:54
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