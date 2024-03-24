Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: تقرر بعد تشاور مع نتنياهو استدعاء رئيسي الموساد والشاباك ومسؤول ملف الرهائن من ⁧الدوحة

Lebanon 24
24-03-2024 | 16:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة مع رئيسي الموساد والشاباك ومسؤول ملف الأسرى للإطلاع على نتائج اجتماع باريس (الجزيرة)
lebanon 24
25/03/2024 01:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: عودة الوفد من الدوحة لا تعني حدوث أزمة إنما للتشاور
lebanon 24
25/03/2024 01:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الخارجية أمر باستدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل بشأن تصريحات أردوغان ضد رئيس الوزراء نتنياهو
lebanon 24
25/03/2024 01:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الموساد أجرى محادثات مع الوسطاء في الدوحة وعاد لإسرائيل لإجراء مشاورات (سكاي نيوز)
lebanon 24
25/03/2024 01:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:58 | 2024-03-24
18:54 | 2024-03-24
18:50 | 2024-03-24
18:43 | 2024-03-24
18:42 | 2024-03-24
18:41 | 2024-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24