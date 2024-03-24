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مسؤول الإعلام في حماس للحدث: الهجوم الإسرائيلي على رفح يعني إمعانا بالإبادة الجماعية

Lebanon 24
24-03-2024 | 16:21
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