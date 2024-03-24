Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة العالمية: نحتاج بشكل عاجل لتقديم الرعاية المنقذة للحياة للمرضى في مستشفى الأمل في غزة

Lebanon 24
24-03-2024 | 17:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: نحتاج بشكل عاجل للوصول إلى مستشفى الأمل في غزة لتقديم الرعاية الصحية
lebanon 24
25/03/2024 01:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: نشعر بالقلق حيال سلامة المرضى والعاملين الصحيين في مستشفى الأمل في جنوب غزة
lebanon 24
25/03/2024 01:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: ندعو لإطلاق سراح المرضى والعاملين بمستشفى الأمل في خان يونس فورا
lebanon 24
25/03/2024 01:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: نحتاج إلى مغادرة 7 آلاف جريح ومريض بشكل عاجل للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم
lebanon 24
25/03/2024 01:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:58 | 2024-03-24
18:54 | 2024-03-24
18:50 | 2024-03-24
18:43 | 2024-03-24
18:42 | 2024-03-24
18:41 | 2024-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24