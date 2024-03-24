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تظاهرة بمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان دعماً لغزة وتنديداً باستمرار العدوان عليها

Lebanon 24
24-03-2024 | 18:50
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