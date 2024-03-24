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حماس: تأكيد نتنياهو عزمه تنفيذ جريمته برفح تحد لكل المواقف الدولية التي تحذر من أي عملية عسكرية بالمدينة

Lebanon 24
24-03-2024 | 18:54
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