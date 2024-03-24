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قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة وسط إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية

Lebanon 24
24-03-2024 | 19:24
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