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الدفاع الإسرائيلية تتهم الأونروا بالتخلي عن دورها في تيسير دخول المساعدات إلى شمال غزة (العربية)

Lebanon 24
25-03-2024 | 01:46
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