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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وافقت على الإفراج عن 7 أسرى محكومين بالمؤبد مقابل كل جندية

Lebanon 24
25-03-2024 | 02:18
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