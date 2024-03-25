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غوتيريش: الأونروا هي الملاذ الأخير للمدنيين في غزة ويجب إعادة النظر في قطع التمويل عنها (العربية)

Lebanon 24
25-03-2024 | 03:02
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