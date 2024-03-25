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الخارجية الصينية: سنواصل دعم مجلس الأمن في اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنهاء الحرب في غزة بأقرب وقت ممكن

Lebanon 24
25-03-2024 | 03:53
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