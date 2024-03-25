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العربية: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار في غلاف غزة خشية تسلل مسلحين

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:28
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