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وسائل إعلام إسـرائيلية: طُلب من المستوطنين في كيبوتس "كفار عزة" مغادرته بسبب الاشتباه بتسلل مسلحين من قطاع غزة
Lebanon 24
25-03-2024
|
05:00
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