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الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد غوغل وميتا وآبل وفق قانون الخدمات الرقمية الجديد (العربية)

Lebanon 24
25-03-2024 | 06:10
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