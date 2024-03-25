Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية أيرلندا: منع إسرائيل وصول مساعدات الأونروا إلى شمال غزة انتهاك أخلاقي وأمر غير مقبول على الإطلاق (الجزيرة)

Lebanon 24
25-03-2024 | 08:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأيرلندي: منع إسرائيل وصول مساعدات الأونروا إلى شمال غزة أمر غير مقبول على الإطلاق (الجزيرة)
lebanon 24
25/03/2024 14:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية البرتغال: موافقة سلطات إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة أمر غير مقبول ويجب التراجع عنه (الجزيرة)
lebanon 24
25/03/2024 14:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب الاعتراف بحماس عالميا بوصفها "كيانا إرهابيا" وإخراج الأونروا من قطاع غزة أمر حتمي (الجزيرة)
lebanon 24
25/03/2024 14:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا للعربية: استهداف نازحين ينتظرون المساعدات في شمال غزة جريمة وأمر غير مقبول
lebanon 24
25/03/2024 14:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:14 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:24 | 2024-03-25
08:22 | 2024-03-25
08:21 | 2024-03-25
08:20 | 2024-03-25
08:15 | 2024-03-25
08:11 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24