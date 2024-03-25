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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين من أصل 8 أطلقت من غزة باتجاه أسدود (الجزيرة)

Lebanon 24
25-03-2024 | 08:15
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