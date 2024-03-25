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نتنياهو: إذا لم تستخدم واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار من دون تحرير المحتجزين فلن أسمح بسفر الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة

Lebanon 24
25-03-2024 | 09:55
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