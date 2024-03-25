نتنياهو: إذا لم تستخدم واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار من دون تحرير المحتجزين فلن أسمح بسفر الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة

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