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الحكومة الإسرائيلية: تل أبيب ستتوقف عن العمل مع الأونروا في غزة (الشرق)

Lebanon 24
25-03-2024 | 10:00
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متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: سنتوقف عن العمل مع الأونروا في غزة ونتهمها بالعمل على استمرار الصراع
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