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البيت الأبيض: سوليفان ووزير الدفاع الإسرائيلي سيناقشان الرهائن والمساعدات وحماية المدنيين في رفح (الشرق)

Lebanon 24
25-03-2024 | 10:03
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