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المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة: ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة

Lebanon 24
25-03-2024 | 10:48
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