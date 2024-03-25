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مندوب سلوفينيا لدى الأمم المتحدة: اليوم نشهد بداية النهاية لآلام ومعاناة المدنيين في غزة

Lebanon 24
25-03-2024 | 10:53
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