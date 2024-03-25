الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين "لأن الفشل لن يغتفر"

Lebanon 24