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البيت الأبيض: لم نبلغ بأي تغيير بشأن خطة إسرائيل للعملية البرية في رفح (العربية)

Lebanon 24
25-03-2024 | 11:19
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