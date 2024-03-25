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مندوب روسيا في مجلس الأمن: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا بحق الفلسطينيين ولا تنسوا أن أكثر من 30 ألفا قتلوا في غزة حتى الآن

Lebanon 24
25-03-2024 | 11:36
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