Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: اجتماع وزير الدفاع الأميركي مع نظيره الإسرائيلي في البنتاغون يوم الثلاثاء لا يزال قائما

Lebanon 24
25-03-2024 | 11:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الأميركية: الوزير أوستن سيستضيف نظيره الإسرائيلي في اجتماع ثنائي الأسبوع المقبل
lebanon 24
25/03/2024 22:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: أوستن عبر عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة خلال اجتماعه مع الوزير الإسرائيلي غانتس
lebanon 24
25/03/2024 22:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يطالب نظيره الإسرائيلي بخطة لحماية المدنيين في رفح قبل أي عملية عسكرية
lebanon 24
25/03/2024 22:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي خرج من المستشفى واستأنف مهامه
lebanon 24
25/03/2024 22:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:27 | 2024-03-25
15:25 | 2024-03-25
15:22 | 2024-03-25
15:18 | 2024-03-25
15:16 | 2024-03-25
15:08 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24