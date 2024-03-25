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الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن: نأمل من الجميع الالتزام بتنفيذ القرار الدولي لتخفيف المعاناة في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
25-03-2024 | 12:24
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