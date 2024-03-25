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البيت الأبيض: نحن محبطون من عدم قدوم الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن لبحث "البدائل الناجعة عن تنفيذ عملية برية في رفح"

Lebanon 24
25-03-2024 | 12:27
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