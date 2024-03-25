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الخارجية السعودية: المملكة ترحب بصدور قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال رمضان

Lebanon 24
25-03-2024 | 12:33
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