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وزير المالية الإسرائيلي: قرار الولايات المتحدة بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن يخدم حركة "حماس" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-03-2024 | 12:43
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