Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث ينوي التنحي عن منصبه لدواع صحية (الشرق)

Lebanon 24
25-03-2024 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: يتعين على إسرائيل إلغاء حظر عمل الأونروا في شمال قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
25/03/2024 22:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأوضاع في غزة
lebanon 24
25/03/2024 22:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نحن بحاجة إلى حركة آمنة للإمدادات الإنسانية إلى غزة
lebanon 24
25/03/2024 22:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: الأونروا هي العمود الفقري لكافة الجهود الإنسانية في غزة (الشرق)
lebanon 24
25/03/2024 22:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:27 | 2024-03-25
15:25 | 2024-03-25
15:22 | 2024-03-25
15:18 | 2024-03-25
15:16 | 2024-03-25
15:08 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24