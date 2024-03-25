Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: إسرائيل تخسر الكثير من الدعم الدولي بسبب استمرار الحرب

Lebanon 24
25-03-2024 | 13:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب للإسرائيليين: عليكم وقف الحرب والتوجه نحو السلام أنتم تخسرون الكثير من الدعم
lebanon 24
25/03/2024 22:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ترامب نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب.. صحيفة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
25/03/2024 22:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دونالد ترامب يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء الحرب سريعاW في غزة
lebanon 24
25/03/2024 22:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي السابق ترامب يدعو في لقاء مع فوكس نيوز رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى إنهاء الحرب في غزة بسرعة
lebanon 24
25/03/2024 22:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:05 | 2024-03-25
15:27 | 2024-03-25
15:25 | 2024-03-25
15:22 | 2024-03-25
15:18 | 2024-03-25
15:16 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24