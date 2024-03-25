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مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة لـ"الشرق": امتناع أميركا عن التصويت بمجلس الأمن سيدعم المفاوضات بشأن غزة

Lebanon 24
25-03-2024 | 14:20
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