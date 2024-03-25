Advertisement

أخبار عاجلة

أطباء بلا حدود: حتى عندما صوت مجلس الأمن لصالح وقف إطلاق النار فورا واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على المدنيين والمستشفيات في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
25-03-2024 | 16:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب اليمن نيابة عن المجموعة العربية: نرحب باعتماد مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار فورا في غزة خلال رمضان
lebanon 24
26/03/2024 03:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الامتناع عن التصويت على قرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة لا يمثل تحولا في السياسة الأميركية (الجزيرة)
lebanon 24
26/03/2024 03:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إذا لم تستخدم واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار من دون تحرير المحتجزين فلن أسمح بسفر الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
26/03/2024 03:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الصيني في مجلس الأمن: ما يهم الآن هو التحرك لتحقيق وقف لإطلاق النار والنهوض بحل دائم للقضية الفلسطينية (الجزيرة)
lebanon 24
26/03/2024 03:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:36 | 2024-03-25
19:31 | 2024-03-25
19:18 | 2024-03-25
19:17 | 2024-03-25
19:15 | 2024-03-25
19:10 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24