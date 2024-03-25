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الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة على موقعين عسكريين لـ"حزب الله" في منطقة أبو شاش وميس الجبل جنوبي لبنان

Lebanon 24
25-03-2024 | 17:00
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