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أخبار عاجلة
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار على مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل
Lebanon 24
25-03-2024
|
17:26
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