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إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر بالضفة الغربية (العربية)

Lebanon 24
26-03-2024 | 02:56
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